Англія

Молодий півзахисник залишається важливою частиною планів клубу, попри інтерес конкурентів з АПЛ.

Манчестер Юнайтед не розглядає можливості розставання з вихованцем академії Коббі Мейну під час зимового трансферного вікна.

У клубі вважають, що нинішній склад має обмежені варіанти в центрі поля, тому продаж або оренда гравця може створити додаткові проблеми.

Влітку керівництво вже відмовилося від ідеї відправити Мейну в іншу команду, і ситуація, видається, повториться взимку.

За інформацією ЗМІ, інтерес до 18-річного таланта проявляють Ньюкасл та Манчестер Сіті, однак шанси на його перехід залишаються мінімальними.

