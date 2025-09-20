Молодий півзахисник залишається важливою частиною планів клубу, попри інтерес конкурентів з АПЛ.
Коббі Мейну, Getty Images
20 вересня 2025, 18:27
Манчестер Юнайтед не розглядає можливості розставання з вихованцем академії Коббі Мейну під час зимового трансферного вікна.
У клубі вважають, що нинішній склад має обмежені варіанти в центрі поля, тому продаж або оренда гравця може створити додаткові проблеми.
Влітку керівництво вже відмовилося від ідеї відправити Мейну в іншу команду, і ситуація, видається, повториться взимку.
За інформацією ЗМІ, інтерес до 18-річного таланта проявляють Ньюкасл та Манчестер Сіті, однак шанси на його перехід залишаються мінімальними.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зберігає довіру до Аморіма.