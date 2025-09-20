Англія

Елліот Андерсон може приєднатися до команди Рубена Аморіма вже в січні.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім близький до підписання нового гравця на проблемну позицію. Як повідомляє джерело, 22-річний хавбек Ноттінгем Форест Елліот Андерсон може стати першим зимовим новачком "манкуніанців".

Андерсон давно перебуває у сфері інтересів португальського фахівця, але лише зараз керівництво клубу погодилося виділити кошти на його трансфер. Перехід, найімовірніше, відбудеться вже в січні 2026 року.

У поточному сезоні Елліот провів 4 матчі в англійській Прем’єр-лізі та відзначився однією результативною передачею. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 32 мільйони євро.