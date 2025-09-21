Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (2:1).

"Це було справді важливо, я думаю, ми цього заслуговували, але ми щоразу ускладнювали собі життя. Я думаю, що ми почали гру дуже добре, дуже добре з точки зору агресії та того, щоб тиснути на суперника, і щоб показати, що ми були поруч, навіть щоб привести з собою наших уболівальників.

Звичайно, видалення воротаря дуже допомогло нам, але ми контролювали ситуацію. Ми забили два голи, і оскільки все йшло добре, ми ускладнили це вилученням. Другий тайм, я думаю, ми добре впоралися, але зрештою, останні 15 хвилин були для нас важкими. Вони забили гол, а потім ми разом страждаємо і зуміли перемогти.

Що характер гри говорить про бажання гравців перемагати? Я думаю, що вони це показують, але ми також показуємо, що коли все йде добре, ми щось влаштовуємо, щоб ускладнити ситуацію. Але знову ж таки, так само, як ми починаємо гру з першим м'ячем, другим м'ячем.

Я пам'ятаю, коли ми забили перший гол, у нас було багато ситуацій, три проти одного, три проти двох, воротар за межами штрафного майданчика в останній передачі – ми не були ідеальними в цей момент. Це може дуже допомогти нам контролювати гру та вигравати матчі. Але ми страждаємо разом зрештою, і це було добре. Якщо подивитися на гру, ми заслуговуємо на перемогу.

Найважливіше — це вплив, який Фернандеш має на команду. Іноді він не в найкращому становищі, щоб бути головним гравцем у кожній грі, але суть, особливо капітана, полягає в тому, щоб бути найкращим гравцем у будь-якій ситуації, допомагати команді бути кращою, і він це робить. Я думаю, що він може грати краще, але кожен у нашій команді може грати краще. Але це справді важливо. Ви можете змінювати позиції, ви можете давати команді різні речі. У нього багато якостей біля штрафного майданчика, він багато якостей розвиває, і він заслуговує на всю похвалу.

Це справді важливо, тому що іноді у нас бувають моменти, коли ми відчуваємо невідкладну потребу в результаті, і ця команда багато разів показує, що ми маємо цю невідкладність. Тож сьогодні ми перемогли, але давайте забудемо про це зараз. Приємно перемагати, але давайте забудемо, що натомість цієї невідкладності нам потрібно виграти наступну гру. Це найважливіше, тому що у великому клубі це не таке відчуття. Сьогодні справді хороша гра. Давайте трохи розслабимося і повернемо цю невідкладність. Нам потрібно виграти наступну, і це найважливіше почуття, яке ми повинні взяти з собою на наступний тиждень.

Я думаю, якщо спробувати згадати гру, то можна відчути це, особливо на початку, 11 на 11. Я не пам'ятаю жодної важливої ​​гри, яку ми зробили. Річ не в цьому в даний момент. Річ у другому м'ячі, першому м'ячі, агресії, швидкості. Навіть вилучення, але це було справді агресивно. Звичайно, йому потрібно краще грати в той момент, у цьому місці. Але ми показуємо це сьогодні, з самого початку гри, ми показуємо, що дуже, дуже сильно хотіли перемогти", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.