Англія

"Червоні дияволи" готові доплатити 50 млн євро.

Манчестер Юнайтед намагається укріпити свою середню лінію та готовий зробити гучну пропозицію для мадридського Реала. Англійський клуб пропонує віддати свого перспективного хавбека Коббі Мейну та доплатити 50 млн євро заради переходу Феде Вальверде. Про це повідомляє Defensa Central.

Однак у Мадриді не мають наміру погоджуватися на таку угоду. У клубі вважають 27-річного уругвайця ключовим елементом нинішньої команди та потенційним майбутнім капітаном, тож його трансфер не розглядається.

Мейну, своєю чергою, має величезний потенціал, але поки що не отримує достатньо ігрового часу в Манчестер Юнайтед із приходом Рубена Аморіма. У цьому сезоні в АПЛ він провів лише 76 хвилин у трьох матчах, хоча влітку хотів або піти до оренди, або повноцінного трансферу.

Зазначається, що Реал Мадрид справді стежить за англійським гравцем і визнає його перспективність, проте рішення щодо можливого переходу поки не ухвалено. Сам футболіст мріє одного дня опинитися на Сантьяго Бернабеу, але наразі хоче зосередитися на власному розвитку та стабільній ігровій практиці.