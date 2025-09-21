Англія

Наставник "синіх" дав свою оцінку матчу проти Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:2).

"Червона картка, отримана через три-чотири хвилини після початку матчу, все ускладнює не тільки для Челсі — це стало б важкою проблемою для будь-якої команди. Звичайно, ми могли почати цю зустріч краще, але червона картка Каземіро дала нам шанс повернутися в гру. У нас було два-три моменти у штрафній у другому таймі, але після вилучення вся гра змінилася, все планування і все інше — цього більше не було.

Ми замінили Педру та Естевао, тому що вони завжди атакують уп'ятьох, а ми обороняємося вчотирьох, ми можемо захищатися вчотирьох, коли граємо з опонентом у рівних складах. Але коли ми у меншості, я думаю, нам потрібно захищатися по всій лінії, тому ми вирішили зіграти із п'ятьма захисниками.

Коул Палмер старанно працював вранці, мав обстеження перед цією грою, він не був на 100 відсотків готовий. Коул доклав фантастичних зусиль, щоб взяти участь у матчі, але він не був в оптимальній формі. Він хотів допомогти команді, бути поруч, але за 20 хвилин Коул відчув дискомфорт, тому ми вирішили замінити його", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.