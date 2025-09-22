Англія

Лідер Челсі вибув на тривалий термін після гри з Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував вимушену заміну Коула Палмера на 21-й хвилині матчу проти Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії.

— У нього проблема з пахом, він вибув надовго. Коул не був готовий на 100%, але він хотів зіграти в цій грі… так що зусилля були величезними, але після 20 хвилин він вирішив, що це вже занадто, — сказав Мареска.

Зустріч завершилася перемогою Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.