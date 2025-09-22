Капітан паризького клубу готовий підтримати українського новачка.
Ілля Забарний, ФК ПСЖ
22 вересня 2025, 10:42
Захисник та капітан ПСЖ Маркіньйос позитивно відреагував на прихід українця Іллі Забарного до паризької команди.
— Прихід Іллі Забарного? Це конкуренція, але вона завжди тут була. Конкуренція штовхає мене вперед та мотивує працювати ще старанніше і більше, — заявив бразилець.
Він також додав, що готовий підтримати молодого оборонця:
— Ілля — класний захисник, я йому тут у Парижі допоможу, — цитує бразильця Ouest France.
Нагадаємо, матч Марсель — ПСЖ перенесено через погодні умови.