Франція

Капітан паризького клубу готовий підтримати українського новачка.

Захисник та капітан ПСЖ Маркіньйос позитивно відреагував на прихід українця Іллі Забарного до паризької команди.

— Прихід Іллі Забарного? Це конкуренція, але вона завжди тут була. Конкуренція штовхає мене вперед та мотивує працювати ще старанніше і більше, — заявив бразилець.

Він також додав, що готовий підтримати молодого оборонця:

— Ілля — класний захисник, я йому тут у Парижі допоможу, — цитує бразильця Ouest France.

Нагадаємо, матч Марсель — ПСЖ перенесено через погодні умови.