Мікель Артета, Getty Images
22 вересня 2025, 12:55
Півзахисник Арсенала Деклан Райс прокоментував нічию з Манчестер Сіті (1:1) та відзначив, що його команда контролювала гру та впливала на стиль суперника.
— Думаю, знаходячись на полі, знаючи своїх гравців, свою команду, думки тренера, думки гравців та спілкуючись з ними, я відчуваю, що з м'ячем, мабуть, вперше за весь час мого перебування тут ми так домінували над Манчестер Сіті у плані володіння.
Райс додав, що команда змушувала суперника діяти по-іншому, ніж зазвичай, і це показує повагу до Арсенала:
— Те, як ми їх стримували, як примушували їх грати зовсім інакше, ніж вони грали раніше, – це, я думаю, показує велику повагу до нас і до того, що ми робимо. Звичайно, перший гол трохи розчарував, але ми продовжували атакувати, не опускати голову, і Габі Мартінеллі забив відмінний гол, тож ми безперечно заслужили на перемогу.
