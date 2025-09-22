Англія

Півзахисник підкреслив домінування команди у матчі АПЛ та високий рівень самовіддачі.

Півзахисник Арсенала Деклан Райс прокоментував нічию з Манчестер Сіті (1:1) та відзначив, що його команда контролювала гру та впливала на стиль суперника.

— Думаю, знаходячись на полі, знаючи своїх гравців, свою команду, думки тренера, думки гравців та спілкуючись з ними, я відчуваю, що з м'ячем, мабуть, вперше за весь час мого перебування тут ми так домінували над Манчестер Сіті у плані володіння.

Райс додав, що команда змушувала суперника діяти по-іншому, ніж зазвичай, і це показує повагу до Арсенала:

— Те, як ми їх стримували, як примушували їх грати зовсім інакше, ніж вони грали раніше, – це, я думаю, показує велику повагу до нас і до того, що ми робимо. Звичайно, перший гол трохи розчарував, але ми продовжували атакувати, не опускати голову, і Габі Мартінеллі забив відмінний гол, тож ми безперечно заслужили на перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Сіті у п'ятому турі сезону АПЛ-2025/26