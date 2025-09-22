Інше

Підсумки голосування читачів Football.ua щодо переможця нагороди Золотий м'яч.

Завершився другий конкурс "Народний Золотий мʼяч", який організовує Football.ua напередодні вручення найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди. Метою конкурсу є визначити, хто на думку наших читачів, є найбільш достойним кандидатом для отримання нагороди.

Маємо остаточні результати голосування для п’ятірки найкращих претендентів:

Усман Дембеле (ПСЖ) — 3878 голосів;

Ламін Ямал (Барселона) — 3272;

Рафінья (Барселона) — 2501;

Мохамед Салах (Ліверпуль) — 2483;

Вітінья (ПСЖ) — 1821.

Дякуємо усім, хто голосував, коментував та слідкував за конкурсом "Народний Золотий мʼяч"!

Чи збіглася цьогоріч думка наших читачів з рішенням France Football ми дізнаємося уже сьогодні ввечері. Слідкуйте за новинами про вручення Золотого мʼяча на Football.ua.