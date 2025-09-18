Англія

Мартінес залишиться в Англії після провалу трансферу в Галатасарай.

Еміліано Мартінес залишиться в Астон Віллі, попри погоджений контракт з Галатасараєм. Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Чинні чемпіони Туреччини зробили пропозицію у 25 мільйонів євро за аргентинського воротаря, однак бірмінгемський клуб відмовився її приймати. Переговори між сторонами завершилися безрезультатно.

Мартінес, чемпіон світу 2022 року, виступає за Віллу з 2020-го. За цей час він провів 214 матчів і 71 раз залишав свої ворота "на замку". Минулого сезону футболіст уже натякав на можливий відхід, емоційно попрощавшись із фанатами. Проте трансферне вікно завершилося для нього без змін.

Повідомляється, що Еміліано вже погодив особисті умови контракту з Галатасараєм — угода мала розраховуватись на чотири роки. Та врешті клуби не досягли згоди, і Астон Вілла вирішила залишити свого основного воротаря.

Нагадаємо, контракт Мартінеса з англійським клубом чинний до 2029 року.