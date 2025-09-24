Англія

Аморім прагне досвідченого голкіпера до команди.

Голкіпер збірної Франції та Мілана Майк Меньян має шанс працевлаштуватися в англійській Прем’єр-лізі.

За даними Talksport, Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні 30-річного воротаря. Наставник "червоних дияволів" Рубен Аморим хоче посилити команду досвідченим голкіпером.

Конкуренцію Манчестер Юнайтед у боротьбі за француза складе лондонський Челсі. "Сині" хотіли підписати Меньяна минулого літа, однак угода не відбулася. Майк пов’язаний контрактними зобов’язаннями з "россонері" до середини наступного року.

Трансферна вартість воротаря становить 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан знайшов заміну Меньяну у Лізі 1.