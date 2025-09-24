Аморім прагне досвідченого голкіпера до команди.
Майк Меньян, getty images
24 вересня 2025, 09:31
Голкіпер збірної Франції та Мілана Майк Меньян має шанс працевлаштуватися в англійській Прем’єр-лізі.
За даними Talksport, Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні 30-річного воротаря. Наставник "червоних дияволів" Рубен Аморим хоче посилити команду досвідченим голкіпером.
Конкуренцію Манчестер Юнайтед у боротьбі за француза складе лондонський Челсі. "Сині" хотіли підписати Меньяна минулого літа, однак угода не відбулася. Майк пов’язаний контрактними зобов’язаннями з "россонері" до середини наступного року.
Трансферна вартість воротаря становить 25 мільйонів євро.
