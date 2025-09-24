Англія

У норвежця невеликі проблеми зі здоров'ям.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд може пропустити найближчий матч своєї команди в АПЛ через пошкодження. Про це повідомляє Goal.com, посилаючись на слова головного тренера "містян" Хосепа Гвардіолу.

"У понеділок Голанд відновлювався і не тренувався. Я ще не бачив його та інших гравців. Сподіваюся, він зможе зіграти у вихідні. Це був такий виснажливий тиждень, особливо гра проти Арсеналу", — сказав Гвардіола.

Таким чином Ерлінг точно пропустить сьогоднішній матч Кубка англійської ліги проти Гаддерсфілда, але має шанс повернутися на поле у ​​грі з Бернлі, 27 вересня.

Нинішнього сезону Голанд провів десять матчів, у яких забив десять голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті хотів "поцупити" влітку одразу двох лідерів Ньюкасла.