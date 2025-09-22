Англія

Результати обстеження стануть відомі у вівторок.

Вінгер Арсеналу Ноні Мадуеке проходить медичне обстеження після травми, яку він отримав у недільному матчі Прем’єр-ліги проти Манчестер Сіті (1:1).

Наприкінці першого тайму 23-річний англієць схопився за праве коліно і після перерви вже не вийшов на поле — його замінив Букайо Сака.

У понеділок футболіста оглянули лікарі, а остаточні результати очікуються під час пресконференції Мікеля Артети у вівторок.

Мадуеке з літа, коли перейшов із Челсі, демонстрував відмінну форму. Він встиг стати важливим елементом атак "канонірів", поки Сака відновлювався після травми підколінного сухожилля. Крім того, футболіст нещодавно дебютував за збірну Англії та відзначився голом у матчі проти Сербії (5:0).

Втім, Арсенал уже серйозно страждає від травм цього сезону. Кай Хаверц нещодавно переніс операцію на коліні, капітан Мартін Одегор має проблеми з плечем, а Вільям Саліба через пошкодження щиколотки пропустив частину ігор.

Наступний матч "каноніри" проведуть у середу в Кубку Карабао проти Порт Вейл. Артета, ймовірно, дасть шанс молодим гравцям, зокрема Ітану Нванері та Майлзу Льюїс-Скеллі, а також може випустити на поле літніх новачків — Кепу Аррісабалагу та Крістіана Нергора.

Стан Мадуеке залишається головною інтригою для вболівальників перед найближчими поєдинками.