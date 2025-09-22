Англія

Український хавбек Брентфорда може стати об’єктом гучного трансферу в АПЛ.

Півзахисник збірної України та Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив у сферу інтересів англійських топклубів.

За даними TeamTalk, 21-річним гравцем цікавляться Манчестер Юнайтед і Тоттенгем. У лондонському клубі підписати українця хоче наставник Томас Франк, який уже працював із ним у Брентфорді.

Вартість потенційного трансферу оцінюється приблизно у 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Водночас Брентфорд готовий розглядати продаж не раніше літа 2026 року.

Раніше стало відомо, що Ярмолюк обійшов Реброва за кількістю матчів в АПЛ.