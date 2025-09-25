Федеріко Дімарко може змінити клуб уже взимку.
Федеріко Дімарко, Getty Images
25 вересня 2025, 20:47
Манчестер Юнайтед розглядає варіант підписання захисника Інтера Федеріко Дімарко.
За даними Il Napolista, міланський клуб готовий вислухати пропозиції щодо трансферу гравця вже в січні, оскільки термін його контракту добігатиме кінця — залишиться лише півтора року.
У поточному сезоні Дімарко провів п’ять матчів, у яких відзначився одним голом і однією результативною передачею.
Раніше Ачербі прокоментував конфлікт зі Спаллетті у збірній Італії.