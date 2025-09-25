Англія

Федеріко Дімарко може змінити клуб уже взимку.

Манчестер Юнайтед розглядає варіант підписання захисника Інтера Федеріко Дімарко.

За даними Il Napolista, міланський клуб готовий вислухати пропозиції щодо трансферу гравця вже в січні, оскільки термін його контракту добігатиме кінця — залишиться лише півтора року.

У поточному сезоні Дімарко провів п’ять матчів, у яких відзначився одним голом і однією результативною передачею.

