Італія

Португальський вінгер поділився історією переходу до Мілана.

Нападник Мілана Рафаель Леау розповів, що міг перейти до Інтера. За його словами, він не планував залишати Лілль, але спортивний директор наполягав на продажу до Інтера за великі гроші.

Через пару тижнів надійшла пропозиція від Мілана, яка зацікавила футболіста.

"Мальдіні подзвонив мені по відео і сказав: "Ти маєш приїхати, ми готові забрати тебе". Я відповів, що згоден. Просто не міг відмовити", — цитує слова Леау сайт журналіста Альфредо Педулли.

Португальський вінгер виступає за Мілан із 2019 року. У поточному сезоні він забив один гол в одній грі Кубка Італії. Наразі футболіст відновлюється від травми.