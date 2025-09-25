Англія

Нападник пропустить матч АПЛ проти Крістал Пелес.

Ліверпуль планує покарати свого форварда Юго Екітіке за інцидент у поєдинку 1/16 фіналу Кубка ліги проти Саутгемптона (2:1). За інформацією Daily Mail, футболіст отримає штраф у розмірі двотижневої зарплатні.

Екітіке став героєм матчу на 85-й хвилині, забивши переможний гол, але одразу після цього зняв футболку, за що отримав друге попередження і, відповідно, вилучення. На той момент у нього вже була жовта картка.

У підсумку нападник не допоможе команді в найближчому поєдинку чемпіонату Англії проти Крістал Пелес.

"Червоні" придбали Екітіке у франкфуртського Айнтрахта в липні 2023 року за 95 млн євро, контракт з Юго розраховано на шість років. На рахунку центрфорварда п'ять голів і один асист у восьми матчах нового для нього клубу.