Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 25 вересня 2025 року.

Астон Вілла у матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі мінімально обіграла Болонью (1:0).

Єдиний та переможний гол у складі команди Унаї Емері був забитий на 13 хвилині, а його автором став Джон Макгінн.

Свій наступний матч у турнірі Астон Вілла проведе проти Феєнорда, а Болонья зустрінеться з Фрайбургом. Матчі відбудуться 2 жовтня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Болонья у першому турі Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Астон Вілла — Болонья 1:0

Гол: Макгінн, 13.

Астон Вілла: Бізот — Матсен (Дінь, 74), Торрес, Конса, Кеш — Роджерс, Камара, Макгінн, Гессан — Мален (Воткінс, 58), Буендія (Санчо, 58).

Болонья: Скорпуські — Лікояніс, Лукумі, Вітік, Дзортеа (Гольм, 70) — Одгор (Фаббіан, 83), Фройлер, Фергюсон — Камб'ягі (Роу, 70), Бернардескі (Орсоліні, 70), Кастро (Даллінга, 83).

Попередження: Кеш, Макгінн — Вітік, Лукумі.

На 68 хвилині Воткінс (Астон Вілла) не реалізував пенальті.