Англія

Клуб компенсував дружині та дітям гравця повний оклад після його трагічної загибелі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підтвердив, що сім’я загиблого в автокатастрофі Діогу Жоти отримала повну суму за його контрактом.

"Я вже казав, що пишаюся реакцією фанатів, але щодо власників… Власників переважно критикують, як і тренерів, проте те, як вони впоралися з цією ситуацією, виплативши його дружині та дітям усі гроші за контрактом, заслуговує на похвалу.

Можливо, люди і вважають, що це зрозуміло, але для світу футболу це не так", — зазначив Слот.

Нагадаємо, колишній вінгер Ліверпуля Жота загинув внаслідок автокатастрофи на півночі Іспанії у віці 28 років разом зі своїм 25-річним братом.