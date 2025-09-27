Інше

Легендарний іспанець розглядає новий етап у футболі після прощання з кар’єрою гравця.

Хав’єр Маскерано поділився, що Серджі Бускетс розглядає можливість розпочати тренерську кар’єру. Півзахисник Інтер Майамі оголосив, що завершить професійну кар’єру наприкінці цього сезону.

“Бускетс сказав мені, що спробує стати тренером. Не знаю, скільки часу це займе, але у нього є всі необхідні якості. Останні кілька тижнів він обмірковував завершення кар’єри. Дуже шкода, адже він і досі чудовий футболіст, і ми ще можемо насолоджуватися його грою”, — зазначив головний тренер Інтер Майамі.