Італія

Команди обмінялися голами, поділивши залікові бали.

Комо на Стадіон Джузеппе Сінігалья в рамках п'ятого туру італійської Серії А-2025/26 приймав Кремонезе.

Ніко Пас вивів господарів поля вперед у першому таймі. Для визнаного висхідною зіркою турніру за підсумками серпня гравця ця результативна дія стала вже шостою (3+3, лідер чемпіонату) у п'яти матчах поточної кампанії. Федеріко Баскіротто в другій половині поєдинку відновив паритет.

Ближче до завершення дуелі найдорожчого новачка в історії "б'янкоблу" Хесуса Родрігеса вилучили, але гостям скористатися цим так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Комо йде сьомим у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи вісім очок, тоді як Кремонезе з дев'ятьма заліковими балами перебуває на п'ятій сходинці. У суботу, 4 жовтня, Комо гостюватиме в Аталанти, а Кремонезе — в Інтера.

Комо — Кремонезе 1:1

Голи: Пас, 32 — Баскіротто, 69

Комо: Бюте — Пош, Рамон (Кемпф, 46), Карлос, Вальє — Перроне, Роберто (Да Кунья, 21) — Кюн (Аддай, 46), Пас (Мората, 90+1), Родрігес — Дувікас (Какере, 66)

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті — Дзербін (Флоріані Муссоліні, 46), Паєро (Васкес, 64), Грассі, Бондо (Сарм'єнто, 90+1), Пеццелла — Бонаццолі (Вандепютте, 77), Йонсен (Санабрія, 64)

Попередження: Перроне, Рамон, Да Кунья — Баскіротто, Паєро, Флоріані Муссоліні, Санабрія

Вилучення: Родрігес, 82