Іспанія

Тренер Атлетіко відзначив віру команди та прогрес після поразки від Ліверпуля.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне високо оцінив дії своїх підопічних після перемоги над Реалом з рахунком 5:2.

— Емоцій багато. Сезон розпочався не найкращим чином. Багато хто з тих, хто не помітний на полі, проробив величезну роботу, ця робота просто чудова, — заявив Сімеоне.

Наставник також підкреслив, що команда поступово виходить на новий рівень:

— Найголовніше — віра та спокій. Ми знаємо, чого хочемо досягти, які аспекти потрібно покращити, прогресуємо після матчу з Ліверпулем, — сказав аргентинець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Реал Мадрид в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги-2025/26.