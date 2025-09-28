Іспанія

Іспанські гранди готові активувати опцію викупу форварда Баварії.

Нападник Баварії Гаррі Кейн може змінити клуб вже влітку наступного року.

За інформацією Bild, за 32-річного англійця готові поборотися Реал та Барселона.

В іспанських грандів є можливість викупити контракт Кейна менш ніж за 68 мільйонів євро, якщо футболіст вирішить залишити Мюнхен.

Нагадаємо, Гаррі Кейн залишив Тоттенгем у серпні 2023 року за 95 мільйонів євро.

Раніше англієць встановив рекорд у Бундеслізі.