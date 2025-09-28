Іспанські гранди готові активувати опцію викупу форварда Баварії.
Гаррі Кейн, Getty Images
28 вересня 2025, 12:59
Нападник Баварії Гаррі Кейн може змінити клуб вже влітку наступного року.
За інформацією Bild, за 32-річного англійця готові поборотися Реал та Барселона.
В іспанських грандів є можливість викупити контракт Кейна менш ніж за 68 мільйонів євро, якщо футболіст вирішить залишити Мюнхен.
Нагадаємо, Гаррі Кейн залишив Тоттенгем у серпні 2023 року за 95 мільйонів євро.
Раніше англієць встановив рекорд у Бундеслізі.