Мюнхенський клуб вивчає можливість трансферу, однак сам футболіст налаштований продовжити кар’єру в Лондоні.

Баварія проявила інтерес до правого захисника Арсеналу Юррієна Тімбера та вже зв’язалася з представниками футболіста. Про це повідомляє CaughtOffside.

За даними джерела, крім мюнхенців, інтерес до нідерландця виявляє ще один топклуб, назва якого наразі не розголошується.

Попри це, перехід Тімбера до Баварії вважається малоймовірним — сам гравець хоче продовжити виступи у складі Арсеналу. Лондонський клуб уже розпочав переговори про продовження контракту з 24-річним футболістом, чинна угода якого діє до літа 2028 року.

Тімбер приєднався до Арсеналу влітку 2023 року. Відтоді він провів за команду 60 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та зробив п’ять результативних передач.