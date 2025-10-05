Німеччина

Мюнхенці жадають зміцнити оборонну ланку.

Мюнхенська Баварія провела перемовини з представниками захисника лондонського Арсеналу Юррієна Тімбера. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, керівництво "рекордмайстер" серйозно розглядає кандидатуру нідерландського футболіста для підсилення складу команду, але розуміє, що підписати 24-річного гравця буде вкрай важко.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Цього сезону Юррієн Тімбер відіграв за Арсенал дев'ять матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче продовжити контракт з Тімбером.