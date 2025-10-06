Англія

Іспанський тренер Манчестер Сіті найшвидше в історії досяг 250 перемог в АПЛ.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола встановив рекорд Прем’єр-ліги, досягнувши 250 перемог у найкоротший термін.

За даними Opta, іспанському фахівцю знадобилось лише 349 матчів, щоб подолати цю позначку.

У цьому періоді Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли зазнав 49 поразок і 50 разів зіграв унічию.

Попередній рекорд належав серу Алексу Фергюсону, який досяг 250 перемог за 404 гри. На третьому місці в історичному рейтингу — Арсен Венгер, який здобув стільки ж перемог за 423 матчі.

