Іспанський тренер Манчестер Сіті найшвидше в історії досяг 250 перемог в АПЛ.
Пеп Гвардіола, getty images
06 жовтня 2025, 16:20
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола встановив рекорд Прем’єр-ліги, досягнувши 250 перемог у найкоротший термін.
За даними Opta, іспанському фахівцю знадобилось лише 349 матчів, щоб подолати цю позначку.
У цьому періоді Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли зазнав 49 поразок і 50 разів зіграв унічию.
Попередній рекорд належав серу Алексу Фергюсону, який досяг 250 перемог за 404 гри. На третьому місці в історичному рейтингу — Арсен Венгер, який здобув стільки ж перемог за 423 матчі.
