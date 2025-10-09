Англія

Кошти мають зміцнити фінансову стабільність клубу та підтримати його стратегічні цілі на найближчі сезони.

ENIC Group, яка володіє 86% акцій лондонського Тоттенгема, вклала в клуб додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомила пресслужба "шпор".

"Це вливання зміцнить фінансове становище клубу та надасть керівникам додаткові ресурси для досягнення довгострокового успіху.

Також цей жест підкреслює відданість сім’ї Льюїсів Тоттенгему – ми раді бути частиною родини та її майбутнього", – йдеться у заяві.

We are pleased to announce that our majority shareholder, the Lewis family trust, has, through ENIC Sports & Development Holdings Ltd (“ENIC”), injected £100 million of new capital into the Club.



Read more ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 9, 2025

ENIC Group володіє Тоттенгемом із 2001 року. У 2007-му компанія викупила частку Алана Шугара, ставши мажоритарним акціонером клубу.