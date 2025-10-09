Кошти мають зміцнити фінансову стабільність клубу та підтримати його стратегічні цілі на найближчі сезони.
Фан-шоп ФК Тоттенгем, getty images
09 жовтня 2025, 13:03
ENIC Group, яка володіє 86% акцій лондонського Тоттенгема, вклала в клуб додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомила пресслужба "шпор".
"Це вливання зміцнить фінансове становище клубу та надасть керівникам додаткові ресурси для досягнення довгострокового успіху.
Також цей жест підкреслює відданість сім’ї Льюїсів Тоттенгему – ми раді бути частиною родини та її майбутнього", – йдеться у заяві.
ENIC Group володіє Тоттенгемом із 2001 року. У 2007-му компанія викупила частку Алана Шугара, ставши мажоритарним акціонером клубу.