Уругвайський півзахисник залишиться в складі "шпор" після успішного старту сезону.

Тоттенгем офіційно продовжив контракт із півзахисником Родріго Бентанкуром. Тривалість нового договору не розкривається, відомо лише, що він є довгостроковим.

28-річний уругваєць виступає за лондонський клуб із січня 2022 року, перейшовши з Ювентуса за 19 мільйонів євро. Всього за "шпор" він провів 122 матчі у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав вісім результативних передач.

Попередній контракт Бентанкура був розрахований до червня 2026 року.

Тоттенхем після шести турів Англійської Прем’єр-ліги набрав 11 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці. Наступний матч команда Томаса Франка проведе 4 жовтня на виїзді проти Лідса.