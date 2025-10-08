Англія

Клуб МЛС вже провів зустріч із агентом нападника Тоттенгема.

Представники керівництва американського клубу Орландо Сіті презентували свій проєкт нападникові Тоттенгема Рішарлісону, розраховуючи на його перехід влітку 2026 року.

Для цього делегація на чолі з директором Рікардо Морейрою вирушила з місією до Лондона для зустрічі з представниками 28-річного бразильського футболіста.

Як повідомляє Фабріціо Романо, посилаючись до інформації ESPN, перемовини між сторонами вже відбулися. Однак здійснення трансферу наразі видається малоймовірним, оскільки Рішарлісон є одним із ключових гравців у складі Тоттенгема під керівництвом Томаса Франка.

Контракт бразильського форварда спливає влітку 2027 року. У цьому сезоні він забив 3 голи та віддав 1 асист в 11 матчах.