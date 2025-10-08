Клуб МЛС вже провів зустріч із агентом нападника Тоттенгема.
Рішарлісон, Getty Images
08 жовтня 2025, 18:38
Представники керівництва американського клубу Орландо Сіті презентували свій проєкт нападникові Тоттенгема Рішарлісону, розраховуючи на його перехід влітку 2026 року.
Для цього делегація на чолі з директором Рікардо Морейрою вирушила з місією до Лондона для зустрічі з представниками 28-річного бразильського футболіста.
Як повідомляє Фабріціо Романо, посилаючись до інформації ESPN, перемовини між сторонами вже відбулися. Однак здійснення трансферу наразі видається малоймовірним, оскільки Рішарлісон є одним із ключових гравців у складі Тоттенгема під керівництвом Томаса Франка.
Контракт бразильського форварда спливає влітку 2027 року. У цьому сезоні він забив 3 голи та віддав 1 асист в 11 матчах.