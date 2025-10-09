Коментар Віталія Миколенка напередодні гри з ісландцями.
Віталій Миколенко, УАФ
09 жовтня 2025, 22:14
Захисник національної збірної України Віталій Миколенко разом із Сергієм Ребровим поспілкувався з журналістами напередодні матчу проти Ісландії у Рейк’явіку. Футболіст запевнив, що команда повністю відновилася та готова до вирішального поєдинку у кваліфікації чемпіонату світу-2026.
"Насичений календар, але ми відновилися до сьогоднішнього тренування. Готуватимемося, і завтра будемо готові до відповідального матчу.
Ми аналізували їхні останні матчі. Ісландці дуже добре діють під час стандартів — як у нападі, так і в обороні. Тому ми приділили цьому особливу увагу. Вони стали сильнішими порівняно з поєдинком у Вроцлаві, більше контролюють м’яч. Але все побачимо завтра.
Коли ти граєш за свою країну, тиск є завжди. Неважливо, це офіційна гра чи товариська. Напевне, ми вже до цього звикли", — сказав Миколенко.
Нагадаємо, матч Ісландія – Україна відбудеться завтра, 10 жовтня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.