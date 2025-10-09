Сергій Ребров дав пресконференцію.
Сергій Ребров, УАФ
09 жовтня 2025, 21:50
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров напередодні матчу відбору ЧС-2026 з Ісландією в Рейк'явіку висловився про підготовку до поєдинку.
"Подивимось, як гратиме суперник. Не вважаю, що Ісландія не грає на м'ячі, з новим тренером вони більше контролюють м'яч, починають атаки шляхом не тільки довгих передач. Ми повинні бути готові до цього.
Вважаю, з нашої сторони важливо продемонструвати більш агресивну гру, порівняно з останнім матчем проти Азербайджану. Показати, що ми хочемо виграти цю гру. Я впевнений в хлопцях. Ми розмовляли і я бачу, що вони хочуть реабілітуватись у двох найближчих матчах. Тому сподіваюсь, що завтра буде зовсім інша збірна України.
Я взагалі вважаю, цей тиск повинен бути завжди, бажання грати на перемогу. Коли я працював в Динамо — де б я не працював — тиск завжди є. Я завжди кажу гравцям: Не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги.
Треба думати про себе, що ти покажеш, коли вийдеш на футбольне поле. Якщо в тебе немає зауважень до себе після гри... Дуже важливо, щоб ми вийшли і завтра віддали все для перемоги. А який буде результат, побачимо", — сказав Ребров.
Нагадаємо, матч Ісландія – Україна відбудеться завтра, 10 жовтня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua
буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу
.