Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сергій Ребров дав пресконференцію.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров напередодні матчу відбору ЧС-2026 з Ісландією в Рейк'явіку висловився про підготовку до поєдинку.

"Подивимось, як гратиме суперник. Не вважаю, що Ісландія не грає на м'ячі, з новим тренером вони більше контролюють м'яч, починають атаки шляхом не тільки довгих передач. Ми повинні бути готові до цього.

Вважаю, з нашої сторони важливо продемонструвати більш агресивну гру, порівняно з останнім матчем проти Азербайджану. Показати, що ми хочемо виграти цю гру. Я впевнений в хлопцях. Ми розмовляли і я бачу, що вони хочуть реабілітуватись у двох найближчих матчах. Тому сподіваюсь, що завтра буде зовсім інша збірна України.

Я взагалі вважаю, цей тиск повинен бути завжди, бажання грати на перемогу. Коли я працював в Динамо — де б я не працював — тиск завжди є. Я завжди кажу гравцям: Не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги.