Арбітр Прем'єр-ліги Ентоні Тейлор розкритикував культуру "очікування досконалості", якій підвладні судді, і каже, що його родина більше не ходить на його матчі через образи, яких він зазнає.

В інтерв'ю BBC Sport Тейлор вперше публічно розповів про те, як його атакували вболівальники Роми, коли він йшов аеропортом зі своєю родиною після фіналу Ліги Європи 2023 року.

46-річний рефері каже, що його так непокоїть ставлення до суддів, що бувають моменти, коли він думає: "Чи варто воно того?". Однак, він також каже, що бути високопоставленим чиновником – одна з найкращих робіт у світі.

Тейлор був суддею Прем'єр-ліги майже 15 років, судив матчі чемпіонату світу з футболу в Катарі у 2022 році, двох останніх чемпіонатів Європи та контролював фінали Суперкубка Європи та Ліги націй. Він вважає, що футбольний підхід "перемога за будь-яку ціну" негативно впливає на психічне здоров'я та роботу нинішніх і майбутніх суддів.

Тейлор зіткнувся з головним тренером Роми Жозе Моурінью після того, як його команда програла фінал Ліги Європи 2023 року Севільї по пенальті. Моурінью двічі назвав Тейлора "ганьбою" на післяматчевій пресконференції, перш ніж зіткнутися з ним на стоянці – інцидент, за який португалець отримав чотириматчеву дискваліфікацію. Потім розлючені фанати кричали на Тейлора, коли він йшов Будапештським аеропортом зі своєю родиною.

"Це найгірша ситуація, з якою я стикався з точки зору жорстокого поводження", – каже він. "Не лише тому, що я тоді подорожував з членами родини, але й тому, що це підкреслює вплив поведінки людей на інших. Навіть у такому матчі, де насправді не було серйозних помилок у грі".

Тейлор відчув, що після матчу була спроба "переключити увагу на когось винного".

Він додає: "Для мене це велике джерело розчарування. Чому це прийнятно, я не знаю, бо я впевнений, що ці люди не хотіли б, щоб хтось обернувся і сказав таке їм чи їхнім власним дітям. Це змушує тебе замислитися, чи не помилився ти, подорожуючи з родиною. Відтоді вони не були на жодному [матчі].

На запитання, чи вважає він, що поведінка Моурінью могла вплинути на вболівальників, які його ображали, він відповідає: "Так. Якщо чесно, то, гадаю, так".

Тейлор не користується соцмережами, бо не хоче "витрачати час" на читання негативних коментарів чи думок.

Минулого року Прем'єр-ліга розпочала розслідування після онлайн-образливих випадків, спрямованих на суддю.

"Якщо вам постійно кажуть, що ви не дуже добре працюєте, чи то люди зі ЗМІ, експерти чи навіть колишні посадовці, то психічне здоров’я людей потенційно може постраждати", – каже він. "Футбольна культура загалом така: Нам потрібно виграти цей матч за будь-яку ціну. Те, на що люди йдуть після гри, використовуючи багато речей, щоб поширювати неправдиві наративи, поширювати зловмисні теорії змови... це створює надзвичайно негативне середовище для діяльності людей".

Тейлора також непокоїть ставлення до суддів у масовому футболі.

"Кожні вихідні ви можете піти до будь-якого місцевого парку по всій Великій Британії та побачити, як батьки словесно ображають молодого суддю на бічній лінії", – каже він. "Це середовище не сприяє одужуванню людей. Я не розумію, як люди вважають це прийнятним".

Система відеопомічників арбітра (VAR) була запроваджена в Прем'єр-лізі у 2019 році.

Тейлор вважає, що це створило нереалістичні очікування.

"Обсяг пильної уваги, аналізу та розмов навколо футболу Прем'єр-ліги означає, що кожен прагне досконалості", – каже він. "Насправді, досконалості не існує. Ми очікуємо, що судді прийматимуть кожне рішення правильно. Дуже важливо, щоб ми почали говорити про те, що люди бояться невдач чи помилок. Ми повинні визнати, що якщо ми не створимо належного середовища для процвітання людей, то люди будуть боятися, і це матиме негативний вплив на окремих людей та їхню продуктивність у довгостроковій перспективі".

Тейлор каже, що VAR "повністю змінив" рівень контролю.

"Це принесло очікування досконалості, що це вирішить проблеми абсолютно кожного, і це буде утопія", – додає він. Насправді, люди були зовсім неправі. Одного тижня люди скажуть: "Ми не хочемо, щоб VAR був надто спеціалізованим". Наступного тижня вони запитуватимуть: "Як VAR не втрутився в це?"

Тейлор був одним із суддів на клубному чемпіонаті світу в США влітку, коли кілька матчів проводилися в умовах сильної спеки.

Він каже, що умови були "зовсім іншого рівня, ніж ті, до яких ви зазвичай звикли".

Менеджер Челсі Енцо Мареска заявив, що неможливо провести нормальне тренування під час турніру, тоді як півзахисник Енцо Фернандес сказав, що відчув запаморочення під час гри в дуже небезпечну спеку.

Це було абсолютно жорстоко", — каже Тейлор. "Нам дуже пощастило, що ми мали можливість провести значну підготовку, перш ніж ми виїхали з Великої Британії, скориставшись послугами екологічної палати".

"Умови були справді складними".

Тейлор проводить свій 17-й сезон як арбітр Прем'єр-ліги.

"Коли справа доходить до цього, це одна з найкращих робіт у світі", – каже він. "Ви знаходитесь у самому центрі подій у найцікавішій лізі світу".

На запитання, як довго він ще може виконувати обов'язки, Тейлор відповідає: Якщо чесно, я не знаю".

"Мені наступного тижня виповниться 47, тож це досить похилий вік для когось, хто працює на такому рівні, бігає за людьми набагато молодшими за тебе."

"Уся увага зосереджена на тому, щоб працювати наступного року на Чемпіонаті світу в Америці", — підсумував суддя.

