Черга скаржитись Сергія Палкіна пройшла — Ігор Суркіс тепер ваш вихід.

Консультант з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі прокоментував спірний інцидент, який стався у матчі УПЛ між київським Динамо та харківським Металістом 1925 (1:1).

Нагадаємо, в один із епізодів матчу півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський впав у штрафному майданчику харків'ян після контракту з ногою Івана Литвиненка. Головний арбітр матчу Віктор Копієвський та арбітр ВАР Андрій Коваленко ухвалили рішення продовжити гру, не побачивши порушення з боку харківської команди.

"Цю ситуацію важко пояснити, оскільки захисник Металіста 1925 під №25 явно намагається зіграти в м'яч, але не встигає цього зробити і натомість влучає в опорну ногу суперника. Це виглядає як очевидна підніжка, тому такі дії потрібно розцінювати як фол.

Повтор епізоду підтверджує здійснення очевидної підніжки, і арбітр мав би призначити пенальті. На основі відеоматеріалів, доступних відеоасистенту арбітра, та динаміки інциденту, як описано, очікується втручання відеоасистента арбітра з метою рекомендації проведення перегляду на полі”, — наводить слова Ріццолі прес-служба УАФ.

Після восьми турів Динамо набрало 16 очок та посідає друге місце в УПЛ за Шахтарем, відстаючи на один бал.