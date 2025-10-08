Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Матч відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку.

Матч третього туру відбіркового етапу ЧС-2026 у групі D між збірними Ісландії та України обслуговуватиме бригада арбітрів із Німеччини. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Свен Яблонський, якому допомагатимуть Едуард Байтінгер та Лассе Козловський. Роль резервного арбітра отримав Флоріан Бадштюбнер.

За систему ВАР відповідатимуть Бенджамін Бранд та Даніель Шлагер.

Раніше 35-річний німець не зустрічався з українськими клубами чи збірними України.

Нагадаємо, матч Ісландія – Україна відбудеться 10 жовтня, о 21:45 за Києвом.