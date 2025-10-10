Англія

У пріоритеті мерсісайдців на найближчі трансферні вікна — центрбек і вінгер.

У Ліверпулі наразі панує спокійна атмосфера щодо майбутніх двох трансферних вікон. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво клубу не планує масштабних змін у складі, подібних до тих, що відбулися минулого літа, проте певні коригування все ж очікуються.

Основна увага спрямована на підсилення оборони — серед кандидатів на позицію центрального захисника розглядаються Марк Геї з Крістал Пелес та Дайо Упамекано з мюнхенської Баварії.

Окрім того, Ліверпуль продовжує пошук топового вінгера, який міг би додати команді кадрової варіативності в атаці.