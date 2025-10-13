Англія

Керівництво лондонського клубу вже розпочало переговори з австрійським тренером.

Керівництво Крістал Пелес має намір продовжити співпрацю з головним тренером команди Олівером Гласнером. Про це повідомив співвласник клубу Стів Періш в ефірі Talksport.

За його словами, клуб задоволений роботою наставника й прагне створити для нього максимально комфортні умови.

"Ми дійсно хочемо його зберегти та вже провели попередні переговори. Для Олівера головне — комфортні умови роботи. Треба зробити так, щоб йому подобалося тут працювати та щоб він міг досягати результатів", — сказав Періш.

Нагадаємо, що австрійський фахівець очолив Крістал Пелес у лютому 2024 року. Під його керівництвом клуб виграв Кубок Англії, а нинішній сезон розпочав із тріумфу в Суперкубку країни.