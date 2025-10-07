Україна

Тарас Михавко розповів про свій стан здоров'я після гри Ліги конференцій.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував травму голови, яку він отримав у матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес (0:2).

"Слава Богу, нічого страшного не сталося. Невдало приземлився, до того ж суперник потрапив мені головою у скроню і тому утворилася невелика гематома. Два дні навіть не тренувався. Зробив обстеження, але нічого серйозного не зафіксували — невелике пошкодження.

Загалом, почуваюся добре, гематома має пройти за кілька днів. Слава Богу, живий-здоровий. Зараз гематоми вже немає, тільки всередині відчувається синець. Це футбол – без контактів тут аж ніяк.

Чому Олександр Шовковський не робив заміну протягом п'яти хвилин? Я за межами поля сказав, що хочу повернутись у гру. Подумав, що можливо біль пройде, тому вийшов на поле, але відчув, що не зможу продовжити матч. Сівши на газон, покликав лікарів, ми обговорили ситуацію. Коли вийшов за межі поля, зрозумів, що почуваюся погано. Тоді сказав, що не зможу продовжити гру. Лікарі порадили мені не ризикувати", — наводить слова Михавка FootballHub.

Свій наступний матч Динамо проведе проти Зорі – гра відбудеться 18 жовтня.