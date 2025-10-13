Англія

Лондонський клуб задоволений грою португальського півзахисника й готується активувати опцію трансферу.

Керівництво Тоттенгема має намір викупити контракт опорного півзахисника Жоау Палінью, який наразі виступає за команду на правах оренди з Баварії, повідомляє Sky Sport Germany.

За інформацією джерела, у лондонському клубі задоволені виступами 30-річного португальця. Головний тренер Томас Франк також високо оцінює його внесок у гру команди, тому варіант із поверненням Паліньї до Мюнхена наразі розглядається як малоймовірний.

Орендна угода хавбека розрахована до літа 2026 року, а Тоттенгем має опцію викупу гравця за суму від 25 до 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Палінья приєднався до Баварії влітку 2024 року, перейшовши з Фулгема за 51 мільйон євро. У сезоні-2025/26 він уже провів 11 матчів і забив 3 голи, ставши одним із ключових виконавців у центрі поля "шпор".