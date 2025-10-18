Італія

На нас чекає цікаве протистояння в Серії А.

Головний тренер Фіорентини Стефано Піолі поспілкувався з пресою перед матчем з Міланом в сьомому турі італійської Серії А. Його слова наводить MilanNews.

"Мені б хотілося повернутися на Сан-Сіро ще раз, але зараз я не думаю про ті емоції, які неминуче виникнуть. Я зосереджений на нашому моменті, хоча, очевидно, що з Міланом я пережив прекрасні емоції.

Я пройшов важливий шлях з хлопцями. Буде цікаво зустрітися з ними, але я подумаю про це після матчу. Мені ще багато чого потрібно підготувати.

Головна проблема Фіорентини? Ми втрачаємо перемоги, ось і все. Поразки позбавляють нас впевненості та самоповаги. Я впевнений, що ми виберемося з цієї ситуації. Самовідданість і згуртованість команди додають мені впевненості.

Макс Аллегрі – відмінний тренер, і він чудово справляється. У них сильні, різнобічні гравці. Цифри говорять самі за себе, і вони пропустили більше, ніж передбачають цифри. Ми готувалися до матчу, враховуючи ситуації, які могли б створити їм проблеми.

Модрич? Я познайомився з ним два роки тому під час відпустки. Гра в цьому віці з такою стабільністю говорить про те, який він чемпіон. Ми постараємося його обмежити", — заявив Піолі.

Матч між Міланом та Фіорентиною відбудеться 19-го жовтня, о 21:45 за київським часом.