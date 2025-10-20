Англія

Клуб набрав рекордні 10 очок у перших чотирьох домашніх матчах сезону.

Сандерленд здобув переконливу перемогу над Вулверхемптоном з рахунком 2:0 у матчі 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Режиса Ле Брі не лише поповнили свій очковий доробок, а й увійшли в історію клубу.

Як повідомляє Squawka, Сандерленд уперше в своїй історії набрав 10 очок у перших чотирьох домашніх матчах сезону національного чемпіонату. До цього команда обіграла Вест Гем Юнайтед (3:0), Брентфорд (2:1) і зіграла внічию з Астон Віллою (1:1).

Sunderland have won 10 points from their opening four home league games of a Premier League season for the very first time.



They’ve already picked up more points in 2025/26 (14) than Southampton did in the whole of last season (12). 😀 pic.twitter.com/MuScJ2d7HF — Squawka (@Squawka) October 18, 2025

Після восьми турів Сандерленд має в активі 14 очок і наразі посідає 7-ме місце в турнірній таблиці АПЛ. Натомість ситуація у Вулвергемптона далека від оптимальної — лише 2 очки і остання позиція в лізі.

Наступний матч Сандерленд проведе проти Челсі, а Вулвергемптону доведеться боротися за першу перемогу сезону у грі з Борнмутом.