Клуб набрав рекордні 10 очок у перших чотирьох домашніх матчах сезону.
Сандерленд - Вулвергемптон, getty images
20 жовтня 2025, 09:40
Сандерленд здобув переконливу перемогу над Вулверхемптоном з рахунком 2:0 у матчі 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Режиса Ле Брі не лише поповнили свій очковий доробок, а й увійшли в історію клубу.
Як повідомляє Squawka, Сандерленд уперше в своїй історії набрав 10 очок у перших чотирьох домашніх матчах сезону національного чемпіонату. До цього команда обіграла Вест Гем Юнайтед (3:0), Брентфорд (2:1) і зіграла внічию з Астон Віллою (1:1).
Після восьми турів Сандерленд має в активі 14 очок і наразі посідає 7-ме місце в турнірній таблиці АПЛ. Натомість ситуація у Вулвергемптона далека від оптимальної — лише 2 очки і остання позиція в лізі.
Наступний матч Сандерленд проведе проти Челсі, а Вулвергемптону доведеться боротися за першу перемогу сезону у грі з Борнмутом.