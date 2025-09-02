Оренда коштувала 2,5 млн євро, а опція викупу складає 23 млн євро.
Лютсарел Гертрейда, ФК Сандерленд
02 вересня 2025, 19:36
Захисник Лейпцига Лютсарел Гертрейда став гравцем Сандерленду, повідомляє прес-служба клубу АПЛ.
Орендну угоду з 25-річним нідерландцем розраховано до літа 2026 року.
За інформацією Фабріціо Романо, сума оренди склала 2,5 млн євро, а опція викупу становить 23 млн євро.
Гертрейда перебрався до Лейпцига з Феєнорда минулого літа за 20 млн євро. На його рахунку 35 матчів, один гол та один асист.
Раніше повідомлялося, що Сандерленд підписав нападника Аякса Броббі.