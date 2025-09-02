Англія

Оренда коштувала 2,5 млн євро, а опція викупу складає 23 млн євро.

Захисник Лейпцига Лютсарел Гертрейда став гравцем Сандерленду, повідомляє прес-служба клубу АПЛ.

Орендну угоду з 25-річним нідерландцем розраховано до літа 2026 року.

За інформацією Фабріціо Романо, сума оренди склала 2,5 млн євро, а опція викупу становить 23 млн євро.

Гертрейда перебрався до Лейпцига з Феєнорда минулого літа за 20 млн євро. На його рахунку 35 матчів, один гол та один асист.

Раніше повідомлялося, що Сандерленд підписав нападника Аякса Броббі.