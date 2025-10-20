Англія

Гравець Манчестер Юнайтед вважає, що клуб має орієнтуватися на приклад Ліверпуля останніх років.

Гаррі Магвайр, який став героєм виїзного матчу проти Ліверпуля, забивши переможний гол, наголосив, що команда не повинна зупинятися на досягнутому. За його словами, успіх на Енфілді має стати не приводом для святкувань, а відправною точкою для стабільного прогресу.

"Ми не будемо надто радіти, тому що розуміємо, що наш клуб зараз не у тій позиції, щоб дозволити собі це. Ми маємо використати цю перемогу як мотивацію, щоб досягти рівня, якого Ліверпуль досяг в останні роки", – заявив Магвайр.

Він також підкреслив важливість концентрації напередодні наступного поєдинку:

"Для нас це означає дуже багато, але вже наступної суботи на нас чекає домашній матч проти Брайтона. Хлопці мають залишатися спокійними та зосередженими".

Після 8 турів Манчестер Юнайтед займає 9-е місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 13 очок.