Англія

Захиснику доведеться піти на фінансові поступки.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магуайр не має наміру покидати клуб після завершення контракту, повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст бажає продовжити виступи за "червоних дияволів", однак, ймовірно, змушений буде погодитися на значне зниження зарплати для подовження угоди.

Наразі Магуайр заробляє понад 11 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні він провів сім матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Чинний контракт захисника з клубом діє до червня 2026 року.

