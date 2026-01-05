Англія

Ізраїльтянин пройде медогляд у Саутгемптоні найближчим часом, угода передбачає опцію викупу.

Саутгемптон перебуває за крок від підписання воротаря Баварії Даніеля Переца. Про це повідомляє журналіст Sky DE Флоріан Плеттенберг.

25-річний ізраїльтянин уже цього вечора має вирушити до Англії, а завершення медичного огляду заплановане на завтра, 6 січня.

За інформацією джерела, Саутгемптон орендує Переца до кінця сезону, сплативши Баварії 400 тисяч євро орендної компенсації. Угода також містить опцію викупу голкіпера влітку приблизно за 8 мільйонів євро.

Наголошується, що переговори проходили без ускладнень, а сам трансфер жодного разу не опинявся під загрозою зриву.

У поточному сезоні Даніель Перец виступав на правах оренди за Гамбург, де провів два матчі в Кубку Німеччини. Очікується, що в Саутгемптоні він отримає шанс закріпитися в основному складі.