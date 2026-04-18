СУБОТА, 18 КВІТНЯ, 19:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем входить у цей матч на тлі глибокої кризи. Поразка від Сандерленда (0:1) лише підкреслила масштаб проблем команди, яка не виграє в чемпіонаті вже 14 матчів поспіль у 2026 році. Більше того, лондонці перебувають у зоні ризику, відстаючи від рятівної позиції, а їхня гра не дає особливих підстав для оптимізму — атака малоефективна, а оборона регулярно допускає фатальні помилки. Роберто Де Дзербі пішов на величезний ризик, очоливши напередодні "шпор", але саме екснаставнику Шахтаря доведеться рятувати клуб від остаточної прірви у вигляді "очищення Чемпіоншипом"

Ситуацію ускладнюють і кадрові втрати. Капітан Крістіан Ромеро вибув до кінця сезону через травму коліна, а лазарет і без того переповнений. Навіть фактор домашнього поля не працює на користь "шпор" — лише 10 набраних очок вдома роблять їх найгіршою командою ліги за цим показником. Утім, певні проблиски гри все ж були, і команда спробує зачепитися за шанс у надважливому матчі. Але враховуючи безлад у керівництві Тоттенгема, напевно, нинішнє катастрофічне становище — це логічний сценарій, до якого все і йшло.

На протилежному полюсі — Брайтон, який переживає один із найкращих відрізків сезону. Команда Фабіана Гюрцелера виграла всі три останні матчі в АПЛ, включно з впевненою перемогою над Бернлі (2:0), і загалом набрала 15 очок у шести останніх турах — найкращий показник у лізі за цей період. "Мартини" демонструють баланс між атакою та обороною, пропускаючи в середньому лише пів гола за матч.

Особливо вражає виїзна форма Брайтона: три поспіль перемоги на чужому полі без пропущених м’ячів. Колектив Гюрцелера вже впритул підібралася до зони єврокубків і має всі шанси встановити клубний рекорд — чотири поспіль виїзні перемоги в АПЛ. До того ж Брайтон уже має психологічну перевагу над Тоттенгемом, не програючи йому в останніх трьох очних зустрічах.

У цьому протистоянні фаворита визначити непросто, хоча усе каже на користь "мартинів". Поточна форма, стабільність та впевненість Брайтона контрастують із кризою Тоттенгема, який бореться не лише з суперниками, а й із самим собою. Водночас неймовірна мотивація можуть змусити "шпор" видати несподівано сильний матч, але якщо гості збережуть свою організованість і темп, вони цілком здатні продовжити свою переможну серію.