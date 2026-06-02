Бельгієць продовжить виступати у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Саудівський Аш-Шабаб на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з вінгером Янніком Карраско.

Нова угода з 32-річним бельгійцем розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, Карраско виступає за саудівський клуб із літа 2023 року. Минулого сезону він провів 32 матчі, в яких забив 20 голів та віддав дев'ять гольових передач.

За підсумками сезону Аш-Шабаб посів 13 місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.

