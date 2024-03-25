Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє матеріал про наступного опонента збірної України у відборі на Євро-2024.

В наступному матчі відбору на Євро-2024 збірна України зіграє зі збірною Ісландії. Залишився ще один крок до турніру і сподіваємося, що нам вдасться вийти на турнір, але варто розуміти, що команда Оге Гайреде може створити не менше проблем, ніж Боснія і Герцеговина. У цьому матеріалі будемо знайомитися ближче з цим колективом.

Історія

Чемпіонат Ісландії було засновано ще на початку минулого століття, але довгий час збірна цієї країни не грала офіційних матчів під егідою UEFA та FIFA. Лише у 1946 році відбулася перша визнана міжнародними інстанціями зустріч з Данією, яку команда програла з рахунком 0:3. У відборах на чемпіонати Європи та світу певний час також не вдавалося демонструвати хороші результати і як правило "вікінги" були аутсайдерами своїх груп.

До першого великого успіху Ісландія встигла виграти Кубок Гренландії у 1980 році, коли вже стала повноцінним членом головних футбольних організацій, а в 1996 році потрапила до Книги рекордів Гіннеса. В товариському матчі зі збірною Естонії замість Арнора Гудйонсена на поле вийшов його син Ейдур Гудйонсен. Це був перший випадок в історії футболу, коли батько та син взяли участь у міжнародному матчі.

На початку нинішнього століття почали відбуватися реформи, що були спрямовані на розвиток гравців на острові і створення необхідних умов для цього. Через непростий клімат і відсутність належної інфраструктури даний процес помітно гальмувався, але завдяки побудові критих майданчиків з синтетичними полями і заохочення молоді до занять спортом стався справжній футбольним бум.

"Місто, в якому я народився, носить назву Акюрейрі, в ньому проживає близько 18 тисяч людей. Я вибрав футбол і, звісно, ​​мріяв стати професіоналом, але відразу зіткнувся з двома проблемами: у футбол можна грати лише влітку, взимку поля вкриті снігом та льодом.

Коли сніг танув, я все одно не міг грати у футбол. Така "розкіш" була для дорослих. Взимку мені доводилося грати у гандбол, що теж непогано. Якось я грав на гравії, після чого прийшов додому з жахливою раною на нозі. Моя мама була в шоці, вона подумала, що в мене була битва з ведмедем.

Я працював у спортивному залі як божевільний, запитував себе: "Навіщо я це роблю?", адже шанси у мене були мінімальні. Як розвиватися і підвищити свою навичку гри у футбол, граючи лише влітку на гравійному майданчику?.. Напевно ніяк.

Потім сталося диво. Ну, для мене диво. Ісландська футбольна асоціація витратила чималі гроші на криті майданчики зі штучним покриттям. Я міг грати у футбол щодня, цілий рік! Фантастика!", — згадував свій шлях захисник Арон Гунарссон.

Крім спеціальної освітньої програми, яка мала на меті мотивувати дітей займатися у футбольних академіях, в Ісландії зобов'язували тренерів отримувати ліцензії від UEFA, щоб мати достатній рівень компетенції і грамотно навчати молодих талантів. Більшість витрат на реалізацію цього проекту було виділено з державних коштів, а в якості компенсації для мешканців країни можна було безкоштовно віддавати представників молодого покоління до футбольних секцій — здавалося би, проста формула, але ефективна. Багато в чому завдяки цьому знизився рівень споживання алкоголю і тютюнових виробів серед дітей у Ісландії.

Багатьох з них потім продавали до інших європейських чемпіонатів. Саме такі гравці формували кістяк тієї команди, що досягла крутих успіхів у 10-их роках. Вперше серйозно заявити про своє бажання зіграти на міжнародному форумі команді вдалося у відборі на ЧС-2014. Тоді вдалося зайняти другу сходинку у непростій групі зі Швейцарією, Словенією, Норвегією, Албанією та Кіпром, де Ісландія програла лише тричі, в тому числі зігравши внічию з "наті" 4:4 завдяки хет-трику Йоганна Гудмундссона. Втім, у стикових матчах їй не вдалося обіграти збірну Хорватії (0:0, 0:2).

А ось у кваліфікації до Євро-2016 відбувся справжній успіх. У секстеті з Чехією, Туреччиною, Нідерландами, Казахстаном та Латвією "вікінги" зайняли друге місце, розгромили "яничарів" 3:0, виграли у "оран'є" в обох матчах, а на фініші зіграли внічию з Латвією і програли Туреччині лише тоді, коли мали путівку на турнір.

На самому чемпіонаті Європи чудова гра новачків продовжилася. Вже у дебютному матчі на континентальному форумі Ісландія несподівано зіграла внічию з Португалією, відповівши голом Біркіра Б'яднасона на м'яч Нані.

Далі була нічия з Угорщиною (1:1), а в завершальному турі колектив Гейміра Гадльгрімссона переграв Австрію 2:1 завдяки голу Арнора Траустасона на 90+4 хвилині і вийшов в 1/8 фіналу. Мало хто ставив на симпатичний колектив у матчі з Англією, але вони створили сенсацію. Спершу пропустили від Вейна Руні з пенальті на початку зустрічі, а потім забили двічі зусиллями Рагнара Сігурдссона та Колбейнна Сігторссона.

На тому турнірі футбольний світ дізнався про знаменитий клич "Ху" у виконанні ісландських вболівальників, який пізніше почали використовувати на різних стадіонах.

Since its almost matchday for #EURO2020, here is one of my favourite moment from Euro 2016. The iconic Iceland's viking clap after beating England in the last-16 stage. Goosebumps 💯 pic.twitter.com/el7oFvdCNe — Ted (@anssyakir) June 11, 2021

Втім, зі збірною Франції Дідьє Дешама впоратися було важко. Господарі того турніру виграли 5:2 у чвертьфіналі, але сміливий виступ колективу Гадльгрімссона все одно не залишив нейтральних вболівальників байдужими.

Крім того, Ісландія зуміла вийти і на чемпіонат світу 2018 року. Знову непроста група, де були Хорватія, Україна, щодо цих матчів ми ще поговоримо далі, Туреччина, Фінляндія та Косово, але цього разу перше місце з сімома перемогами у десяти зустрічах.

На самому мундіалі повторити своє досягнення на Євро-2016 не вдалося, дві поразки від Нігерії і Хорватії не дозволили команді поборотися за вихід до плей-оф, але нічия з Аргентиною з голом Альфреда Фінбогассона точно надовго залишиться у вболівальницькому фольклорі цієї країни.

Далі було вже не так успішно. Третє місце у відборі на Євро-2020 та поразка від Угорщини у фіналі стикових матчів. П'ята позиція в кваліфікації ЧС-2022. Цього разу вона спробує знову пройти на турнір через стики.

Відбір на Євро-2024

У групі збірна Ісландії грала з Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Боснією і Герцеговиною та Ліхтенштейном.

Розпочали з поразки колективу Саво Мілошевича 0:3, далі виграли 7:0 у Ліхтенштейна, але після цього було три поразки поспіль, враховуючи дані результати змагатися за друге місце було непросто. Завдяки перемогам над Боснією і Ліхтенштейном, а також нічиїй з Люксембургом можна було спробувати наблизитися до лідерів, але дві поразки на фініші кваліфікації дозволили зайняти лише четверте місце. Завдяки Лізі націй Ісландія отримала можливість зіграти у стикових матчах. В них команда виграла у Ізраїлю з рахунком 4:1.

Культові гравці

Варто відмітити двох, напевно, головних зірок в історії ісландського футболу. Першим з них є Гілфі Сігурдссон. Свою кар'єру півзахисник розпочинав у Брейдабліку, звідки перейшов до молодіжної команди Редінга у 2007 році. Втім, англійська команда в основному відправляла його в оренди у інші клуби, лише у сезоні-2009/10 Гілфі вдалося повноцінно заграти у складі "роялс".

Вражаючі 16 голів і 8 асистів у Чемпіоншипі зацікавили Гоффенгайм, який купив Сігурдссона за 5,2 мільйона євро. Перша кампанія у Німеччині також вийшла непоганою — 9+3 у Бундеслізі, але далі зінсхаймський колектив став здавати його в оренди, що в підсумку призвело до трансферу у Тоттенгем. В Лондоні стати своїм півзахиснику так і не вдалося, тому перехід у Свонсі виглядав правильним рішенням. А там Гілфі розкрився по-повній.

Дебютні 7+10 у самій лише АПЛ, далі 11+4, 9+13, статус одного з найкращих на своїй позицій у чемпіонаті і трансфер до Евертона за значні 49,4 мільйони євро. Втім, демонструвати такий же високий рівень у тих хаотичних "ірисках" було важко, а потім відбувся секс-скандал, і хоча в підсумку не було доведено провину Сігурдссона, гравцю довелося взяти невелику паузу.

Виступати на найвищому рівні у такому віці було непросто, тому півзахисник вирішив грати у чемпіонаті Ісландії. Зараз Гілфі продовжує свою кар'єру у Валюрі.

Ейдур Гудйонсен розпочав виступи ще у 90-их. Грав у ПСВ, Монако, Тоттенгемі, Сток Сіті та інших командах, але найбільшу популярність мав завдяки виступам у Челсі і Барселоні. У лондонському клубі форвард був одним з законодавців нової епохи під керівництвом Жозе Моуріньо, у першому чемпіонському сезоні забив 12 голів і віддав 8 асистів, і хоча в другій успішній кампанії "синіх" став грати менше, зробив 2+5 у АПЛ.

Після цього Ейдур вирішив відправитися у стан іспанського гранду. В більшості виходив на поле замість Самуеля Ето'о і компанії, але свою користь також приносив і зібрав у "блаугранас" майже всі можливі трофеї, включно з Лігою чемпіонів у 2009 році. У групі головного єврокубка того сезону саме Гудйонсен віддав асист на Серхіо Бускетса у переможному для Шахтаря матчі на Камп Ноу.

Не можна сказати, що в інших командах після Барселони форвард мав багато ігрових хвилин, але завершив свої виступи у футболі він у віці 37 років. Тоді Ейдур вже виступав у Мольде.

Довгий час був найкращим бомбардиром збірної Ісландії, з якою реалізував свою мрію зіграти на крупному форумі і вийшов на заміни у двох матчах чемпіонату Європи, з 25 голами. Не так давно його обійшли Колбейнн Сігторссон і Гілфі Сігурдссон.

Виступи у чемпіонаті України

Серед гравців, що виступали в УПЛ, можна виділити Рагнара Сігурдссона. Свого часу захисник встиг навіть пограти у Фулгемі, а у 2021 році Рагнар в якості вільного агента відправився у львівський Рух. Втім, у складі команди Сігурдссон зіграв лише в одному матчі, лікувався від пошкоджень і в підсумку команда вирішила не підписувати з ним нову угоду. У 2022 році захисник завершив кар'єру.

Вболівальники Чорноморця та Колоса згадають Арні Вільгамссона, який забив 7 голів у групі вильоту за одеський колектив у сезоні-2018/19 і допоміг йому зберегти прописку у Прем'єр-Лізі. В складі ковалівської команди форвард став одним з авторів голів у матчі з Динамо Київ в чемпіонській групі, коли поразка колективу Олексія Михайличенка ледь не вартувала йому виходу до кваліфікації Ліги чемпіонів. Були в біографії Арні після УПЛ виступи в тому числі у французькій Лізі 2. Зараз Вільгамссон грає у Новарі.

Попередні зустрічі зі збірною України

Наша національна збірна зустрічалася з Ісландією двічі — у відборі на Євро-2000 і кваліфікації ЧС-2018.

У 1999 році команда Йожефа Сабо вдома зіграла в нічию 1:1, коли голом відмітився Владислав Ващук.

Україна – Ісландія – 1:1

Голи: Ващук (59) – Л.Сігурдссон (66)

Україна: Шовковський, Головко, Лужний, Микитін, Попов (Калiтвiнцев), Ващук, Гусін, Косовський, Ребров, Шевченко, Скаченко (Максимов, 46)

Ісландія: Б. Крістінссон, Адольфссон, Хельгасон, Л.Сігурдссон, Йонссон, Хрейдарссон, Гуннарссо, Гудйонссон, Р. Крістінссон (Колвiдссон, 78), Х.Сігурдссон, Сверiссон

На виїзді Україні вдалося виграти з рахунком 1:0 завдяки забитому м'ячу Сергія Реброва.

Ісландія – Україна – 0:1

Гол: Ребров (42 пен)

Ісландія: Б. Крістінссон, Хельгасон, Л.Сігурдссон, Йонссон (Відарссон, 85), Мартейнссон, Хрейдарссон, Гуннарссон, Колвідссон (Хелгусон, 69), Гудйонссон, Р. Крістінссон, Дадасон (Гудйонсен, 73)

Україна: Шовковський, Лужний (Микитин, 80), Головко, Ващук, Дмитрулін – Попов, Максимов, Коновалов (Цихмейструк, 70), Косовський, Шевченко, Ребров

В другому випадку була нічия 1:1 в Києві, коли Альфред Фіннбогасон відкрив рахунок вже на 6-ій хвилині, а Андрій Ярмоленко ближче до завершення першого тайму його зрівняв. В другому таймі Євген Коноплянка міг принести Україні перемогу, але не зміг реалізувати пенальті.

Україна – Ісландія – 1:1

Голи: Ярмоленко (41) – Фіннбогассон (6)

Україна: Пятов, Бутко, Кучер, Ракицький, Соболь, Степаненко, Зінченко (Шахов, 90), Сидорчук (Зозуля, 63), Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка

Ісландія: Халльдорссон, Севарссон, Р. Сігурдссон, Арнасон, Скуласон (Г. Магнуссон, 41), Гудмундссон (Гальфредссон, 85), А. Гуннарссон, Г. Сіґурдссон, Б. Б’ярнасон (Траустасон, 75), Бодварссон, Фіннбогасон

На 82-й хвилині Коноплянка не реалізував пенальті (стійка)

У Рейк'явіку колектив Андрія Шевченка програв 0:2, Гілфі Сігурдссон відмітився дублем.

Ісландія – Україна – 2:0

Голи: Сігурдссон (47, 66)

Ісландія: Халльдорссон, Севарссон, Інгасон, Р. Сігурдссон, Магнуссон, Халльфредссон (Скуласон, 89), Гуннарссон, Гудмундссон, Г. Сігурдссон (Фіннбогасон, 90+2), Б'ярнасон, Бодварссон (Сiгурдарссон, 67)

Україна: Пятов, Бутко, Хачеріді, Ракицький, Матвієнко, Степаненко (Ротань, 76), Малiновський (Зінченко, 71), Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко, Бєсєдін (Кравець, 71)

Тренер

Персона наставника збірної Ісландії Оге Гайреде є культовою у Скандинавії і не тільки. Цей спеціаліст працював у багатьох командах з Норвегії, Швеції і Данії, ставав чемпіоном кожної з цих країн, разом з Мальме двічі виходив до групового етапу Ліги чемпіонів у 2014 і 2015 роках, в одному з цих сезонів в тому числі грав із Шахтарем, виконав доволі хорошу роботу у збірній Данії, з якою вийшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 року.

Що до ісландської команди, то він очолив її у 2023 році по ходу відбору на Євро-2024, але під його керівництвом вона не змогла виграти у 6 матчах з 7, перемогла лише збірну Ліхтенштейну і відправилася у стикові матчі. Нинішній контракт тренера базується на спортивних досягненнях і в випадку успішних результатів може бути продовжений на більш довгий термін.

Декілька головних гравців

У воротах виступає воротар Брентфорда Гаукон Вальдімарссон. Колектив з Англії купив його минулої зими з Ельфсборга за 3 мільйони євро. Талановитий голкіпер, наразі він не зіграв жодного матчу у новій команді, але вийшов в основі зі збірною Ізраїлю. Виконав 3 сейви і допоміг Ісландії пройти до наступної стадії.

Досвідченим гравцем на правому фланзі захисту є Віктор Пальссон. У його кар'єрі було багато команд з різних чемпіонатів, а декілька років тому він встиг зіграти у другій Бундеслізі в складах Дармштадта і Шальке. З 2023 року виступає у Ейпені.

В півзахисті виділяється молодий талант Аякса Крістіан Глінссон. Він є вихованцем амстердамської команди, дебютував за основу цього сезону і виглядає дуже непогано. У Ередівізі в нього 6 голів і 1 асист, в Лізі Європи асисти з Марселем і АЕКом. У складі збірної Ісландії півзахисник дебютував у матчі зі Словаччиною у кваліфікації до чемпіонату Європи, зігравши один тайм.

Справа в тому, що в центрі ісландської команди мінімум одне місце зайняте Арнаром Траустасоном, що встиг зіграти на Євро-2016 і ЧС-2018. Йому не вдалося зіграти у статусних лігах, але він зарекомендував себе хорошим гравцем в тому числі у Мальме, в якому колись віддавав асист у Лізі Європи в переможному матчі з кивським Динамо, виступав у Греції, встиг поїхати за океан у Нью-Інгленд Революшн, а зараз грає у Норрчепінгу.

Не можна не сказати і про Гакона Гаральдссона. Йому вдалося добре себе зарекомендувати у Копенгагені, де вінгер показав непоганий рівень не лише у чемпіонаті Данії, але у і Лізі чемпіонів минулого сезону, де навіть встиг відзначитися голом з Боруссією Дортмунд. Влітку 2023 року його за 15 мільйонів євро купив Лілль. Наразі він не є основним у французькому колективі, але навіть не дивлячись на це приносить достатньо користі, в особливості у кубкових турнірах. У Лізі конференцій в Гакона три асисти, два з яких у матчах плей-оф раунду зі Штурмом. Важливим є те, що Гаральдссон може зіграти не лише в якості вінгера, а і на багатьох позиціях у півзахисті, додає варіативності своїм командам.

Доволі непогані перспективи також у Оррі Оскарссона, який грає за Копенгаген. У цьому сезоні форвард почав регулярніше виступати у датській команді, доволі яскраво виступив у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з Брейдабліком, забивши хет-трик і віддавши асист. Крім того, відмітився ще однією результативною передачею у зустрічі 1/8 фіналу з Манчестер Сіті. В чемпіонаті у нього 3+5, що є непоганим показником. В збірній Ісландії в нього також вже є два голи.

Є в складі команди Огге Гайреде і представник топового чемпіонату. У Дженоа Альберт Гудмундссон демонструє солідну результативність, забив 12 голів і віддав 4 асисти в усіх турнірах і зараз ним активно цікавляться деякі топові клуби. Саме хет-трик форварда дозволив збірній Ісландії виграти у команди Ізраїля в півфінальному стиковому матчі і вийти у наступну стадію. З такою грою дуже скоро можна буде побачити його у одному з грандів.

Тактичний розбір

Збірна Ісландії є достатньо цікавою командою, яка намагається грати у сучасному стилі. Сконцентруємося на матчі зі збірною Ізраїлю, тому що це більш актуальний приклад, але багато важливих принципів гри були помітні ще під час виступів у відбірковій групі. Необхідно розпочати з того, що "вікінги" намагаються грати у короткий розіграш м'яча, що вже дещо відрізняє їх від того колективу, який виступав на Євро-2016 та ЧС-2018. Це можна прослідкувати хоча би у перехідних фазах, коли команда швидко створює комбінації з просуванням вперед і завдяки цьому в тому числі може виходити з-під пресингу, є непогане взаєморозуміння між гравцями.

Є епізоди, в яких Ісландія намагається виманювати опонентів в пресинг вже у білд-апі, а після його активації віддає передачі вперед на фланг, де за м'яч можуть зачепитися півзахисники або хтось з вінгерів.

У виходах з оборони в атаку нерідко використовується варіант з просуванням вперед через центр, півзахисники дають хорошу динаміку. Крім того, Альберт Гудмундссон йде в недодачу і допомагає рухати м'яч, може бігти з ним на різні дистанції самостійно або шукати адресатів в штрафному майданчику.

В захисті команда використовує схему 4-4-2. Слабкістю цієї формації є те, що у випадку здвоєння флангу можуть виникати розриви в лініях, які центральні захисники не завжди можуть компенсувати. В деяких епізодах це можуть робити гравці центру, як той же Арнар Траустасон, але у випадку насичення цих зон можна створювати "вікінгам" проблеми. В переходах з атаки в оборону у Ісландії також можуть виникати неприємності, якщо команда Сергія Станіславовича Реброва буде ефективно атакувати глибину.

Може виникати небезпека під час виконання стандартів збірною Ісландії, два з чотирьох голів у ворота команди Ізраїлю були забиті зі штрафного і після кутового. Враховуючи антропометрію і фізику вона може цілком непогано боротися за м'яч з гравцями збірної України.

Не виключено, що в матчі зі збірною України тренерський штаб зіграє у три центральних захисники і вибере ставку на більшу компактність. За допомогою додаткового опорника можна не допускати регулярних ривків групи атаки, що враховуючи зміщення у центр латералей і вінгерів колективу Сергія Реброва дозволятиме краще бути готовим до компенсації простору і спробам атакувати зони завершення. Варіант зіграти так є, хоча раніше така модель гри не використовувалася. Крім того, від даної схеми може знизитися ефективність просування м'яча через центр, тому може бути більш стандартний варіант. Можливо, у стартовому складі вийде Йоганн Гудмундссон, а Віллюм Віллюмсон зіграє на позиції правого вінгера.

Необхідна інформація щодо матчу

Цю зустріч буде судити арбітр Клеман Тюрпен. Рефері вісім разів працював на матчах за участі різних українських команд. У 2016 році Динамо Київ програло Бенфіці у груповому етапі Лігі чемпіонів 0:1, влітку 2022 був схожий результат у кваліфікації головного єврокубка, де лісабонський колектив виграв 3:0 у першому матчі.

Також Динамо поступилося Аяксу 1:3 у кваліфікації Ліги чемпіонів у 2018 році в першій зустрічі, а в 2013 році виграло на виїзді у Туна в Лізі Європи з рахунком 2:0.

В 2010 році збірна України U-21 поступилася Німеччині у товариському матчі, а основна команда зіграла в нульові нічиї з Молдовою у відборі на ЧС-2014 та Португалією у кваліфікації до Євро-2020, і нічию 1:1 з Ісландією у 2016 році.

Зустріч відбудеться у Вроцлаві. В попередньому матчі на цьому стадіоні Україна зіграла 1:1 з Англією у відборі на Євро-2024.