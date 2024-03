В наступному матчі відбору на Євро-2024 збірна України зіграє зі збірною Ісландії. Залишився ще один крок до турніру і сподіваємося, що нам вдасться вийти на турнір, але варто розуміти, що команда Оге Гайреде може створити не менше проблем, ніж Боснія і Герцеговина. У цьому матеріалі будемо знайомитися ближче з цим колективом.

Чемпіонат Ісландії було засновано ще на початку минулого століття, але довгий час збірна цієї країни не грала офіційних матчів під егідою UEFA та FIFA. Лише у 1946 році відбулася перша визнана міжнародними інстанціями зустріч з Данією, яку команда програла з рахунком 0:3. У відборах на чемпіонати Європи та світу певний час також не вдавалося демонструвати хороші результати і як правило "вікінги" були аутсайдерами своїх груп.

До першого великого успіху Ісландія встигла виграти Кубок Гренландії у 1980 році, коли вже стала повноцінним членом головних футбольних організацій, а в 1996 році потрапила до Книги рекордів Гіннеса. В товариському матчі зі збірною Естонії замість Арнора Гудйонсена на поле вийшов його син Ейдур Гудйонсен. Це був перший випадок в історії футболу, коли батько та син взяли участь у міжнародному матчі.

На початку нинішнього століття почали відбуватися реформи, що були спрямовані на розвиток гравців на острові і створення необхідних умов для цього. Через непростий клімат і відсутність належної інфраструктури даний процес помітно гальмувався, але завдяки побудові критих майданчиків з синтетичними полями і заохочення молоді до занять спортом стався справжній футбольним бум.

"Місто, в якому я народився, носить назву Акюрейрі, в ньому проживає близько 18 тисяч людей. Я вибрав футбол і, звісно, ​​мріяв стати професіоналом, але відразу зіткнувся з двома проблемами: у футбол можна грати лише влітку, взимку поля вкриті снігом та льодом.

Коли сніг танув, я все одно не міг грати у футбол. Така "розкіш" була для дорослих. Взимку мені доводилося грати у гандбол, що теж непогано. Якось я грав на гравії, після чого прийшов додому з жахливою раною на нозі. Моя мама була в шоці, вона подумала, що в мене була битва з ведмедем.

Я працював у спортивному залі як божевільний, запитував себе: "Навіщо я це роблю?", адже шанси у мене були мінімальні. Як розвиватися і підвищити свою навичку гри у футбол, граючи лише влітку на гравійному майданчику?.. Напевно ніяк.

Потім сталося диво. Ну, для мене диво. Ісландська футбольна асоціація витратила чималі гроші на криті майданчики зі штучним покриттям. Я міг грати у футбол щодня, цілий рік! Фантастика!", — згадував свій шлях захисник Арон Гунарссон.

Крім спеціальної освітньої програми, яка мала на меті мотивувати дітей займатися у футбольних академіях, в Ісландії зобов'язували тренерів отримувати ліцензії від UEFA, щоб мати достатній рівень компетенції і грамотно навчати молодих талантів. Більшість витрат на реалізацію цього проекту було виділено з державних коштів, а в якості компенсації для мешканців країни можна було безкоштовно віддавати представників молодого покоління до футбольних секцій — здавалося би, проста формула, але ефективна. Багато в чому завдяки цьому знизився рівень споживання алкоголю і тютюнових виробів серед дітей у Ісландії.

Багатьох з них потім продавали до інших європейських чемпіонатів. Саме такі гравці формували кістяк тієї команди, що досягла крутих успіхів у 10-их роках. Вперше серйозно заявити про своє бажання зіграти на міжнародному форумі команді вдалося у відборі на ЧС-2014. Тоді вдалося зайняти другу сходинку у непростій групі зі Швейцарією, Словенією, Норвегією, Албанією та Кіпром, де Ісландія програла лише тричі, в тому числі зігравши внічию з "наті" 4:4 завдяки хет-трику Йоганна Гудмундссона. Втім, у стикових матчах їй не вдалося обіграти збірну Хорватії (0:0, 0:2).

А ось у кваліфікації до Євро-2016 відбувся справжній успіх. У секстеті з Чехією, Туреччиною, Нідерландами, Казахстаном та Латвією "вікінги" зайняли друге місце, розгромили "яничарів" 3:0, виграли у "оран'є" в обох матчах, а на фініші зіграли внічию з Латвією і програли Туреччині лише тоді, коли мали путівку на турнір.

На самому чемпіонаті Європи чудова гра новачків продовжилася. Вже у дебютному матчі на континентальному форумі Ісландія несподівано зіграла внічию з Португалією, відповівши голом Біркіра Б'яднасона на м'яч Нані.

Далі була нічия з Угорщиною (1:1), а в завершальному турі колектив Гейміра Гадльгрімссона переграв Австрію 2:1 завдяки голу Арнора Траустасона на 90+4 хвилині і вийшов в 1/8 фіналу. Мало хто ставив на симпатичний колектив у матчі з Англією, але вони створили сенсацію. Спершу пропустили від Вейна Руні з пенальті на початку зустрічі, а потім забили двічі зусиллями Рагнара Сігурдссона та Колбейнна Сігторссона.

На тому турнірі футбольний світ дізнався про знаменитий клич "Ху" у виконанні ісландських вболівальників, який пізніше почали використовувати на різних стадіонах.

Since its almost matchday for #EURO2020, here is one of my favourite moment from Euro 2016. The iconic Iceland's viking clap after beating England in the last-16 stage. Goosebumps 💯 pic.twitter.com/el7oFvdCNe