Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за неділю, 16 червня.

У неділю, 16 червня, у рамках третього ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися три матчі.

Football.ua розповість про головні події цієї неділі, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

Результати та огляди матчів

16:00 Польща — Нідерланди 1:2

19:00 Словенія — Данія 1:1

22:00 Сербія — Англія 0:1

Турнірне становище в групах

Джокер дня — Ваут Веггорст

Матч першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 цілком міг завершитися нічиєю, але в підсумку перемогу здобули "помаранчеві". Ключова подія сталася на 81-й хвилині гри: Веггорст вийшов на поле замість Депая.

А вже за чотири хвилини колишній гравець Манчестер Юнайтед забив гол, принісши своїй команді перемогу і три очки.

Однозначно джокер третього ігрового дня! Якщо для нас це несподіванка, то для Веггорста явно ні.

Розчарування дня — вболівальники збірної Сербії

Сербські вболівальники вивісили російський прапор перед початком матчу першого туру групового турніру чемпіонату Європи з футболу між Сербією та Англією.

У трансляцію потрапив момент, на якому видно прапор росії, розміщений поруч із державним символом Сербії.

Що тут сказати? Сербія програла. А ми промовчимо, бо й так усе зрозуміло.

P.S. Щоб краще зрозуміти заголовок матеріалу, читайте розділ "цікаві факти".

Несподіванка дня — гол Словенії

Збірна Словенії зіграла внічию з Данією в 1-му турі групового етапу Євро-2024 (1:1).

Хавбек данців Крістіан Еріксен відкрив рахунок на 17-й хвилині. На 77-й відзначився словенський захисник Ерік Янжа.

Словенці забили на Євро вперше за 24 роки. Збірна вдруге в історії відібралася до фінальної стадії турніру — після Євро-2000.

Загалом Словенія провела на турнірі 4 гри — 3 нічиїх і 1 поразка.

Що тут сказати? Молодці!

Крутість туру — гол Крістіана Еріксена

У футболі не так часто трапляються чарівні епізоди, коли футболіст, за проблемами зі здоров'ям спостерігав увесь світ, не припиняє кар'єру, а продовжує її. Та ще й як!

Крістіан Еріксен через 1100 днів після пережитої клінічної смерті на Євро-2020, забив гол у ворота Словенії, але вже на Євро-2024. Хто міг тоді подумати, що головна зірка данського футболу зможе продовжити кар'єру на високому рівні.

Крім того, Еріксен — найстарший автор голу Данії на чемпіонатах Європи (32 роки і 123 дні).

Цікаві факти

Марк Геї виконав 100% передач (32/32), виграв 100% дуелей (2/2) і виграв 100% відборів м'яча (1/1) у першому таймі проти Сербії. Ось, до речі, чому заголовок статті такий...

Marc Guehi completed 100% of his passes (32/32), won 100% of his duels (2/2) and won 100% of his tackles (1/1) in the first half vs. Serbia.



A flawless start to international tournament football. 💯#EURO2024 pic.twitter.com/g0oGksECGh — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) June 16, 2024

Англія і Сербія завдали всього 11 ударів по воротах. В активі англійців 5 ударів, у сербів — 6. Команди встановили антирекорд Євро за ударами за матч щонайменше з 1980 року, коли почала збиратися подібна статистика. Найрезультативнішим за ударами на цьому Євро поки що був матч між Польщею та Нідерландами (33), що завершився з рахунком 1:2.

Збірна Англії обіграла Сербію в 1-му турі групового етапу Євро-2024 з рахунком 1:0. Це друга перемога англійців у стартовому матчі за всю історію виступів на Євро. У 2021-му Англія також почала з перемоги — 1:0 з Хорватією. Тоді збірна дісталася фіналу, де поступилася Італії в серії пенальті. Загалом за 11 стартових матчів на Євро в Англії 2 перемоги, 4 поразки та 5 нічиїх.

Гарет Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю ігор на чолі збірної Англії. Матч зі збірною Сербії став для нинішнього головного тренера 96-м на чолі національної команди. Саутгейт очолив збірну Англії 2016 року. За кількістю матчів він обійшов Боббі Робсона, у якого 95 матчів. Тільки Волтер Вінтерботтом (139) і Альф Рамсі (113) провели більше ігор на чолі збірної Англії.

Джуд Беллінгем — наймолодший гравець Європи, який зіграв на трьох турнірах збірних. Півзахисник Реала і збірної Англії вийшов у стартовому складі на матч зі збірною Сербії. Євро-2024 став третім міжнародним турніром у кар'єрі Беллінгема — раніше він зіграв на Євро-2020 і на чемпіонаті світу 2022 року. У віці 20 років і 353 днів Беллінгем став першим гравцем у Європі, який узяв участь у трьох великих міжнародних турнірах до 21 року.

Андреас Крістенсен не віддав жодного неточного пасу в матчі зі Словенією. У першому турі групового етапу Євро-2024 Данія і Словенія зіграли внічию (1:1). Захисник данців і Барселони Андреас Крістенсен завершив матч із показником точності передач 100%. Загалом за матч Крістенсен віддав 89 пасів, що є рекордом чемпіонатів Європи за 100% точності з моменту початку збору статистики в 1980 році.

Еріксен забив 42-й гол за Данію, до рекорду збірної — 11 м'ячів. У Крістіана сталася зупинка серця на минулому Євро.

Веггорст забив найшвидший гол після виходу на заміну в історії Нідерландів на Євро. Йому знадобилося 2 хвилини 18 секунд.

Розклад матчів наступного ігрового дня

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е

Побачимося вже завтра! Слідкуйте за перебігом подій чемпіонату Європи-2024 в Німеччині на Football.ua.