У неділю, 16 червня, у рамках третього ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися три матчі.

Football.ua розповість про головні події цієї неділі, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

16:00 Польща — Нідерланди 1:2

19:00 Словенія — Данія 1:1

22:00 Сербія — Англія 0:1

Матч першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 цілком міг завершитися нічиєю, але в підсумку перемогу здобули "помаранчеві". Ключова подія сталася на 81-й хвилині гри: Веггорст вийшов на поле замість Депая.

А вже за чотири хвилини колишній гравець Манчестер Юнайтед забив гол, принісши своїй команді перемогу і три очки.

Однозначно джокер третього ігрового дня! Якщо для нас це несподіванка, то для Веггорста явно ні.

Сербські вболівальники вивісили російський прапор перед початком матчу першого туру групового турніру чемпіонату Європи з футболу між Сербією та Англією.

У трансляцію потрапив момент, на якому видно прапор росії, розміщений поруч із державним символом Сербії.

Що тут сказати? Сербія програла. А ми промовчимо, бо й так усе зрозуміло.

P.S. Щоб краще зрозуміти заголовок матеріалу, читайте розділ "цікаві факти".

Збірна Словенії зіграла внічию з Данією в 1-му турі групового етапу Євро-2024 (1:1).

Хавбек данців Крістіан Еріксен відкрив рахунок на 17-й хвилині. На 77-й відзначився словенський захисник Ерік Янжа.

Словенці забили на Євро вперше за 24 роки. Збірна вдруге в історії відібралася до фінальної стадії турніру — після Євро-2000.

Загалом Словенія провела на турнірі 4 гри — 3 нічиїх і 1 поразка.

Що тут сказати? Молодці!

У футболі не так часто трапляються чарівні епізоди, коли футболіст, за проблемами зі здоров'ям спостерігав увесь світ, не припиняє кар'єру, а продовжує її. Та ще й як!

Крістіан Еріксен через 1100 днів після пережитої клінічної смерті на Євро-2020, забив гол у ворота Словенії, але вже на Євро-2024. Хто міг тоді подумати, що головна зірка данського футболу зможе продовжити кар'єру на високому рівні.

Крім того, Еріксен — найстарший автор голу Данії на чемпіонатах Європи (32 роки і 123 дні).

Марк Геї виконав 100% передач (32/32), виграв 100% дуелей (2/2) і виграв 100% відборів м'яча (1/1) у першому таймі проти Сербії. Ось, до речі, чому заголовок статті такий...

Marc Guehi completed 100% of his passes (32/32), won 100% of his duels (2/2) and won 100% of his tackles (1/1) in the first half vs. Serbia.



A flawless start to international tournament football. 💯#EURO2024 pic.twitter.com/g0oGksECGh