Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за вівторок, 18 червня.

У вівторок, 18 червня, у рамках останнього, п'ятого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися два матчі.

Football.ua розповість про головні події цього вівторка, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

Результати та огляди матчів

19:00. Туреччина — Грузія, 3:1 (огляд)

22:00. Португалія — Чехія, 2:1 (огляд)

Турнірне становище в групах після завершення 1 туру

Постріл дня (а то й туру) — Арда Гюлер (Туреччина)

Гюлер уже забив дебютний гол за національну команду раніше (відбір до Євро-2024, домашній матч проти Уельса, 2:0). Проте, що може бути краще, ніж відкрити лік своїм результативним ударам на великих турнірах так, як це зробив Арда.

Можливо, це був найкращий гол 1 туру Євро-2024, але ми все ж сподіваємося, що побачимо ще чимало конкурентів пострілу Гюлера в боротьбі за звання найкращого як за весь груповий етап, так і за майбутню стадію плей-оф.

Варто також зазначити, що цей результативний удар дозволив Арді побити рекорд чемпіонатів Європи, встановлений Роналду понад 20 років тому, а також стати найкращим гравцем матчу Туреччина — Грузія.

Ризик дня — Гіоргі Мамардашвілі (Грузія)

Грузини в матчі проти турків показали збірній України, як вона має грати, щоб уболівальникам не було соромно навіть на тлі поразки з трьома пропущеними м'ячами. Рівень самовіддачі грузинів найлегше було помітити під час компенсованого до другого тайму часу.

Голкіпер команди Віллі Саньйоля Гіоргі Мамардашвілі на 90+5 хвилині вирушив до штрафного майданчика збірної Туреччини, щоб допомогти своїй команді врятувати нічию, коли вона програвала з рахунком 2:0. Представник Валенсії перебував у ньому протягом трьох стандартів, але ризик цей себе все ж не виправдав: Кварацхелія подав із кутового, Гюнок кулаками вибив м'яч уперед, де його невдало підібрав Алтунашвілі, подарувавши Актюркоглу можливість забити в пусті ворота, якою він і скористався.

Рекомендуємо всім, хто пропустив цю гру, бодай подивитися огляд, оскільки вона заслуговує уваги. Керманич турків Вінченцо Монтелла взагалі заявив, що цей матч був гідним фіналу.

P. S. Окремо висловлюємо повагу грузинським уболівальникам на трибунах БВБ Штадіон, які виконали один усім відомий хіт про так званого президента на жаль сусідньої для нас країни.

Джокер дня — Франсішку Консейсан (Португалія)

Консейсан з'явився на полі вже на 90-й хвилині поєдинку з чехами, за рахунку 1:1. Замінив Франсішку Вітінью, якого в підсумку визнали найкращим гравцем цього матчу. Проте, щоб стати не менш важливим для португальців у цій дуелі, представнику Порту знадобилися лише ті кілька хвилин компенсованого часу, які він отримав від керманича своєї національної команди Роберто Мартінеса.

До фінального свистка на 90+6 хвилині матчу Консейсан віддав один точний пас, а також завдав одного удару в площину воріт чехів. Останній був для опонента португальців фатальним, остаточно вивівши чемпіонів Європи-2016 вперед уперше в цьому поєдинку.

У цій категорії міг опинитися й Діогу Жота (на 63-й хвилині замінив Рафаеля Леау), який саме виходячи на поле з лави запасних нерідко забиває за Ліверпуль на клубному рівні, але взяття воріт ним на 87-й хвилині матчу було скасовано через офсайд у Кріштіану Роналду.

Заміни Мартінеса в принципі варто відзначити, оскільки Педру Нету, який з'явився на полі паралельно з Консейсаном, здійснив простріл, що потім призвів до гола Франсішку.

Антигерой дня — Робін Гранач (Чехія)

Гранач по суті був причиною поразки колективу Івана Гашека. Так, чехи мало чого створили і навряд чи заслуговували на щось більше, але коли центрбек команди спочатку забиває у власні ворота, а наприкінці поєдинку помиляється, дозволивши опоненту вирвати перемогу, то навіть на нічию розраховувати дуже складно.

Для 24-річного гравця це лише 4-й матч за свою національну команду. До того ж перший на такому високому рівні — раніше він брав участь виключно в товариських поєдинках. Це невдалий старт для Робіна, який вимагає від нього реабілітації у наступних матчах за збірну Чехії. Побачимо, чи впорається Гранач із тиском на себе та чи довіриться йому ще раз Гашек.

Цікаві факти

Туреччина вперше виграла в своєму стартовому матчі на Євро, програвши в усіх п'яти попередніх.

Арда Гюлер у віці 19 років і 114 днів став п'ятим наймолодшим автором гола у фінальних частинах турніру.

Туреччина стала лише другою командою в історії Євро, у старті якої вийшли двоє тінейджерів (Гюлер і Кенан Їлдиз).

Хакан Чалханоглу — другий турок, який брав участь у трьох фінальних частинах турніру (першим був Рюштю Речбер).

Кріштіану Роналду став першим гравцем, який виходив на поле в ході шести різних чемпіонатів Європи.

Пепе — найстарший гравець в історії турніру (41 рік і 113 днів).

Перший тайм матчу Португалія — Чехія став першим на Євро-2024, в якому не було голів.

Розклад матчів наступного ігрового дня

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 19.06.2024 2 ТУР 16:00 Хорватія -:- Албанія 19:00 Німеччина -:- Угорщина 22:00 Шотландія -:- Швейцарія



Побачимося вже завтра! Слідкуйте за перебігом подій чемпіонату Європи-2024 в Німеччині на Football.ua.