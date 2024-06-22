Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У топ-3 рейтингу опинилися два взяття воріт Грузії Туреччиною.

В УЄФА оголосили, який гол був найкращим у першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Переможним у цій номінації виявився результативний удар правого захисника збірної Туреччини Мерта Мюлдюра в матчі проти збірної Грузії (3:1). У тому поєдинку саме цей представник Фенербахче відкрив рахунок.

🇹🇷 Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

Для 25-річного гравця цей гол був другим за свою національну команду в 25 матчах.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня, збірна Туреччини зустрінеться зі збірною Португалії. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Ознайомитися з анонсом і прогнозом на цей матч Євро-2024 у квартеті F можна за посиланням.