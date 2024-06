В УЄФА оголосили, який гол був найкращим у першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Переможним у цій номінації виявився результативний удар правого захисника збірної Туреччини Мерта Мюлдюра в матчі проти збірної Грузії (3:1). У тому поєдинку саме цей представник Фенербахче відкрив рахунок.

🇹🇷 Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V